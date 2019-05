HULLEM, KUI RONALDO!? Jalgpallilegendi auks avatud skulptuur ajas fännid vihale 

Kurikuulus kuju Cristiano Ronaldost. Zhang Liyun/SIPA/Scanpix

Windsor Parki staadioni lähedusse rajatud Besti elusuuruses skulptuur on sattunud fännide terava kriitika alla ja sotsiaalmeedias avaldatakse arvamust, et see on isegi jubedam kui Ronaldot kujutav teos.