Eesti rekordinaine sai üllatuskaotuse, Laasma näitas tuule kiuste head vormi 

Soomes elav ja treeniv Ojaloo parandas isikliku tippmarki 90 sentimeetriga. „Enesetunne oli hea, aga esimese võistluse eel on alati teadmatus,“ rääkis Ojaloo pärast etteastet. „Trennis ma eriti kaugele ei heida, rekord on 64.50. Aga võistlusel annavad konkurents ja adrenaliin palju juurde.“

Mõistagi vaatab 29aastane Ojaloo lootusrikkalt tulevikku. „Mis mõttes ma siis treenin, kui ei taha MMile ega olümpiale minna. Ikka tahan,“ kinnitas ta, et sihikul on Doha MMi norm 71.00.

Orel kaotas väärikalt. „Mul on Kati pärast hea meel,“ lausus piiga. „Oleme koos treeninud ja tean, et ta on kõvasti tööd teinud. Täna oli ta parem.“