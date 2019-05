HULL PANUS! Kas Theresa May asub tõesti tööle Manchester Unitedis? 

Valitsusjuhi kohalt lubas ta lahkuda siis, kui konservatiivid on valinud endale uue juhi, kellest saab ka peaminister. Uus juht peaks saama valituks 20. juuliks.

Mis saab peaministrist edasi, ei tea hetkel keegi. Või siiski? Üks julge panustaja usub, et Theresa May hakkab Manchester Unitedi jalgpalliklubi spordidirektoriks. Ta pani kihlveokontoris sellele 5 naelsterlingit. Asi võttis aga ootamatu pöörde: kontoris oldi kummalisest panusest niivõrd sillas, et julgele spordi- ja poliitikasõbrale maksti seepeale välja 2500 eurot.