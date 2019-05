Karikavõitjate kapten Marko Meerits: meis on väga palju kvaliteeti 

"Meie usk viis meid täna sinna, kus oleme," sõnas võiduka finaali järel Transi kapten ja väravavaht Marko Meerits.

Usk tuli teemaks seetõttu, et esmalt tabas Trans kaks korda latti (seejuures korra penaltipunktilt) ning siis läks Kalju kohtumist 1:0 juhtima. Mida Meerits mõtles, kui Roman Nesterosvki penalti latti virutas?

„Mõtlesin, et miks. Meil on sel aastal väravalöömistega päris keeruline olnud. Siis mõtlesin, kas jälle?! Aga kõik eksivad, Roma on kogenud mängija, see ei mõjutanud tema edasist mängu kuidagi."

68. minutil jäi Kalju kümnekesi, sest teise kollase ehk punase kaardi teenis Kalju kapten Maximiliano Ugge.

"Meil oli kaks-kolm päeva tagasi alles mäng (kolmapäeval liigas - M.T.), eks see kindlasti mingil määral mõjutas. Aga minu arvates olid kümne mehega Kalju kontrad veel ohtlikumad kui nende rünnakud 11 mehega. Neil polnud enam midagi kaotada, said suuremaid riske võtta."

Kas nüüd võib ütelda, et Narva minek tasus ära?

"Ma pole selles kahelnudki. Mul oli eesmärk mängida ja alati endast parim anda. Olen seda protsessi nautinud, mulle väga meeldib, et meeskond on hingega asja juures. Oleme ühtse eesmärgi eest väljas."

Mida kuu aja eest peatreeneriks asunud Valeri Bondarenko meeskonnas juures muutnud on?

"Ta on toonud mingil määral rohkem professionaalsust meeskonda. Teeme rohkem teadlikku trenni. Kõik liinid teavad oma ülesandeid, varem oli pigem selline tuhhi pealt mängimine."