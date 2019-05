Maailma edetabeli liidriks tõusnud Kirt: see võistlus tuleb unustada! 

„Kui Portugali laagrist tagasi tulin, polnud visked kõige pikemad,“ krutib ta ajaratta peaaegu neli nädalat tagasi. „Samas ei olnud staadionil kedagi, kes minust kaugemale viskas. Laagris annan alati endast 110 protsenti ja pärast Portugali olin väga väsinud. Ometi teadsin, et tulen sellest seisundist mõne aja möödudes välja. Häirekell, et oleme ettevalmistusperioodil midagi valesti teinud, pole mulle ega treeneritele kordagi helisenud.“

Kirdile kuuluv Eesti rekord on 89.75. Pöidlahoidjad ootavad, millal alistub maagiline 90 meetri joon. „Ma ei lase meetreid endale pähe,“ rõhutab ta. „Selge, et tulemus on tähtis. Sportlane teeb selle nimel trenni, et parandada isiklikku rekordit. Aga neid tulemusi tuleb teha õigetes kohtades, olenemata ilmaoludest. Soomes küsiti samuti, mis mu eesmärk on. Ütlen nii, et tahan igal võistlusel teistele meestele konkurentsi pakkuda.“