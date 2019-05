VIDEO VÄRAVATEST | Messi ja Barcelona hooaeg lõppes nukralt, ees võib oodata suunamuutus 

Valencia jaoks on tegemist klubi esimese trofeega 11 aasta jooksul. Võit on seda magusam, et tiim alustas hooaega väga kehvasti, kuid mängijad ja klubi ninamehed ei kaotanud usku peatreener Marcelino Garciasse.

Enne karikafinaali kuulujutud küll vaibusid, kuid nüüd on need taas teravalt õhus. Valverde on avalikkuse surve all, kuid eks ole näha, kuidas Barcelona juhtkond sellele vastab.