Venemaa hokikoondist analüüsinud ajakirjanikku ähvardati tappa: selles on süüdi oskamatud venelased! 

Maineka väljaande New York Timesi žurnalist Julie Rovenheimer analüüsis pärast veerandfinaali venelaste mängu. Ameeriklanna arvates oli Venemaa rünnak absurdne, sest mängijad kiirustasid ründetsooni ning tormasid siis sealt välja.

Rovenheimer teatas, et hakkas pärast sõnavõttu oma sotsiaalmeedia kontode kaudu ähvardusi saama. Mõni "fänn" lubas naise isegi ära tappa. "Ma ei saanud aru, miks nii tehti. Ent siis nägin, kuidas Venemaa meedia minu sõnu tõlgendas. On väga halb, kui inglise keelt mitte väga hästi valdavad ajakirjanikud ei mõista konteksti.

Kui ütlesin sõna "absurd", mõtlesin, et Venemaa rünnak on imeline, aga ebaloogiline. Ja kui kutsusin mängijaid kergejõustiklasteks, pidasin silmas fakti, et nad ei peatunud kordagi, vaid uisutasid pidevalt edasi-tagasi.