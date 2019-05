VÄLEJALG: Götzises püstitati uus maailmarekord 

Damian Warner jooksis 100 m ajaga 10,12, mis on kiireim kümnevõistluses joostud sprint. Esimese päevaga kogus kanadalane 4596 punkti, tema isiklik rekord on mullu püstitatud 8795 silma.

Eesti meestest on praegu parimal positsioonil Maicel Uibo. 10. kohta hoidev atleet on kogunud 4196 punkti, millega kaotab isikliku tippmargi graafikule 99 silmaga. Janek Õiglane on 3968 punktiga 20., tema on rekordigraafikust maas 250 silmaga. Karl Robert Saluri sai kõrgushüppes nulli ja on 28.