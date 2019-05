OH SA MU MEIE! 50 km/h alas 124,9ga sõitnud ralliäss sai piraka trahvi 

Lukjanuk on oma kiiruse poolest teada-tuntud, kuid sama kuulus on venelane ka oma ohtrate eksimuste tõttu. Osalt seetõttu polegi 38aastane piloot rallimaailma kõrgeimas tipus läbi löönud, ehkki mullu võitis ta EM-sarja.

Lätis ületas Lukjanuk kiirust täna hommikul. Esmalt sõitis ta 50 km/h alas 124,9 km/h-ga, minut hiljem 90 km/h alas peaaegu 170 km/h-ga. Rajakohtuniku otsusest selgub, et Lukjanuki võttis vahele tema Citroen C3 R5-masinas olnud GPS.

Esimese rikkumise eest määrati Lukjanukile karistuseks 1600, teise eest aga 3400 eurot. Sõitjal on trahvide maksmiseks aega 48 tundi alates otsuse teatamisest ehk täna hommikul kella kümnest.

Liepaja rallil on sõidetud üheksa katset, liidrikohta hoiab maailmameister Petter Solbergi poeg Oliver. Norralane edestab 19,1 sekundiga Lukjanuki, poodiumi viimast kohta hõivab kodupubliku ees kihutav Martins Šesks.

Rallil on stardis ka mitu Eesti ekipaaži. Neist parimal positsioonil on Priit Koik ja Silver Simm (14. koht). Ken Torn ja Kauri Pannas on 20. ning juhivad oma võistlusklassi. Ralli lõpeb täna õhtul.