VÕIMAS! Tartu rattaralli võitis noormees, kes pole veel täisealinegi 

Otepää teeninduspunktiks sõidu 50. kilomeetril oli teistel eest ära saanud 11 meest. Nende seas olid ka eile kulmineerunud Tour of Estonial osalenud Eesti koondislased Alo Jakin, Steven Kalf ja Norman Vahtra. Jooksikute edu peagrupi ees oli 37 sekundit.

Üsna pea ühines nendega aga viis meest, nende seas ka eile Tour of Estonial triumfeerinud Mihkel Räim. 20 kilomeetrit enne lõppu oli jooksikute edu peagrupi ees üle kahe minuti, seega võis juba siis olla üsna veendunud, et tänavuse rattaralli võitja tuleb eest ära olnud 16 mehe hulgast.