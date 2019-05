Võrkpall „Aitäh sulle, mu poeg, saan nüüd rahus surra.“ Karl Juhkami , täna, 00:01 Jaga: M

TŠEMPION: Oma suurimaks pärandiks peab Vladimir Grbić asjaolu, et ka järgmised põlvkonnad esindavad Serbia koondist kirega. Tiit Tamme

„Meis, serblastes, on sõjageen kindlasti olemas ja see mõjutab meid. Nii heas kui ka halvas mõttes. Peame alati võitlema ja kui see on õige eesmärgi nimel, võime jõuda enneolematutesse kõrgustesse. Aga kui suund on vale, siis liigume katastroofi poole.“ Need sõnad kuuluvad võrkpalli Sydney olümpiavõitjale Vladimir Grbićile (48), kes koolitab neil päevil Eestis treenereid.