Säravad kergejõustikuetendused, peaosades Kirt, Kupper ja Laasma 

„Kui jääksin puhkama ja praegust tulemust nautima, siis Doha MMil mul suurde mängu asja poleks,“ rääkis Kirt telefonitsi Vantaalt. „Tööd on vaja edasi teha. See võistlus tuleb unustada ja keskenduda järgmistele. Kuklas peab olema pidevalt teadmine, et hooaeg on pikk ja heas vormis tuleb olla oktoobris MMil.“