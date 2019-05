Kiibitsejad lootsid salamisi, et võistkonna peatreener Ilja Vorobjov vallandatakse, kuid alaliidu president Vladislav Tretjak kinnitas kodumaa meediale, et mees jätkab ametis.

"Kõigil on oma vead," rääkis Tretjak. "Kogu meeskond peab üheskoos jõudma selgusele, mis jäi tegemata, et me ei jõudnud loodetud eesmärgini. Tuleb teha õiged järeldused, et suudaksime järgmisel aastal maailmameistriks tulla. Vorobjov jätkab, tal on leping."