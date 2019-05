Jäähoki Helsingis elav endine mitmevõistleja Helle Aro: Siin on pidu, Soome on segi! Deivil Tserp , täna, 11:39 Jaga: M

Helle Aro. Martin Ahven

Helsingis õpetajana töötav endine tippmitmevõistleja Helle Aro (neiupõlves Saadlo) ütleb, et soomlased tunnevad hokimeeskonna MM-kullast suurt rõõmu. "Siin on kõva pidu, Soome on segi," nendib ta lõbusalt.