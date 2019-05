KOHUTAV: maailma edukaim olümpiasportlane kavandas enesetappu 

Ujujana olümpiamängudelt kokku koguni 28 medalit võitnud Phelps on elus mitu korda probleemide sasipuntrasse sattunud.

"Ma võitlesin ärevuse ja depressiooniga ning küsisin endalt, kas tahtan enam elus olla," avaldas 23kordne olümpiavõitja sotsiaalmeedias jalustrabava fakti. "See juhtus siis, kui olin täielikus madalseisus. Otsustasin asjatundjalt abi küsida. See otsus aitas lõpuks päästa mu elu."

33aastane Pehlps on kuritarvitanud alkoholi ja narkootikume. 2016. aastal sõudis ameeriklane abieluranda ja tal on kaks last.