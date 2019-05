UHKE VÄRK: Saaremaa võrkpalliklubi sõlmis lepingu brasiillasega 

Millist rolli hakkab ta kandma Saaremaa meeskonnas, saab selgeks lähikuudel, kuid võimekas on mees mõlemal positsioonil. Eestlastele on Maciel tuttav TTÜ parimast aastast, kus ta mängis vigastuspausi järel ühe hooaja.

Pärast seda hooaega on ta mänginud veel Tšehhis, Itaalias ja Prantsusmaal. Maciel on tuntud oma tugeva tööeetika ja võimsa füüsise poolest. Sündinud on ta 1988. aastal ja pikkust on tal 196 cm, kuid maksimaalseks löögikõrguseks lausa 360 cm.

Küsimusele, miks just Saaremaa võrkpalliklubi ja palju ta meist enne teadis, vastas Maciel: "Olen suhelnud Saaremaa klubiga ja mõnede sõpradega, kes kinnitasid mulle klubi professionaalsust, eesmärke ning tulevikuvisioone. Olen kuulnud palju positiivset ning need eesmärgid ja see klubi tunduvad minu jaoks põnevad. Olen jälginud oma vanade sõprade ja Saaremaa klubi mänge nii kohalikus liigas kui ka eurosarjas ning see on jätnud positiivse mulje."