ÕL HELSINGIS | BLOGI: hokipidu kogub tuure! Oodatakse pöörast rahvamassi

Huvitav mõelda, et väikerahvaste identiteedi alustala ehk ühtehoidmine võib igapäevaelus meelest minna. Õnneks on olemas sangarlikud hokimehed, kes kõigi kirukukellade helisedes kell 14.30 kodumaale maanduvad. Ja nende lennukit eskordivad riigi poolt saadetud sõjaväe hävitajad. Kangelased!

Marko Anttila ehk Mörkö näitab trofeed. Peagi tuuakse karikas Kaisaniemi parki. Reuters/Scanpix

Õhtu. Lõpuks saabub kauaoodatud teade: pidu toimub Kaisaniemi pargis! Koduse käsitööna päeva jooksul valminud Mörkö särkides poisid liiguvad juba kella 16 paiku raudteejaama suunas, kuigi hokisangarid peaksid rahva ette astuma alles 19 ja 20 vahel. Kes on Mörkö? Koondise kapten Marko Anttila muidugi. Nüüdsest peale on ta tuntud kui elav legend Mörkö!

Rahvas koguneb ja ootusärevus on suur. 2011. aastal tähistas Helsingi kesklinnas MM-tiitlit umbes 100 000 fänni. Mis saab seekord? Üks on kindel, et teisipäevase pohmelli pärast ei tohiks küll mitte keegi emalt ega tööandjalt noomida saada. Teist päeva järjest on sisuliselt kõik lubatud, kui see vaid enam-vähem seaduse piiridesse jääb.