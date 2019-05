Kanepile alla jäänud Saksamaa tenniseäss tõi pärast kaotust välja ka ühe rõõmustava asjaolu 

"Vastane oli agressiivsem ja võttis mängus initsiatiivi endale. Mul on väga kahju, turniir lõppes minu jaoks liiga varakult," vahendas Frankfurter Allegemeine maailma edetabelis 18. kohal oleva Görgesi sõnu.

Saksamaa meedia tõi välja, et Görgesil on viimastel aegadel olnud erinevaid terviseprobleeme. Stuttgartis tegi talle valu kael ja Roomas vigastas ta reielihast.

"Tervise osas on mul olnud nigel hooaeg. Aga tore oli see, et ma ei tundnud täna mingit valu. Seda polnud juba ammu juhtunud," ütles Görges.