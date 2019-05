Mäkäräineni määrdetiimi juhiks saav eestlane: soomlased saavad usu tagasi, Kaisa hakkab uuesti medaleid võitma 

"Kaisaga [Mäkäräinen - toim.] ma veel rääkinud pole ja see, kas ma konkreetselt tema suuski määrima hakkan sõltub sellest, kuidas me persoonidena omavahel sobime. Või öelda suure enesekindlusega, et soomlased saavad usu tagasi, medalid on tulemas nii maailmakarika karussellilt kui ka maailmameistrivõistlustelt," ütles Sander ja lisas, et hoolimata suurpärasest pakkumisest otsus sündis väga raske südamega.