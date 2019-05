Taavet seljatas kolm Koljatit jutti – anonüümse Soome hokikoondise imeline edulugu 

***

Maailmameistrite emotsioonid

Peatreener Jukka Jalonen: „Ma pole veel päris kindel, mis just juhtus. See oli igas mõttes eriline turniir. Milliseid tiime me nelja päeva jooksul võitsime... Rootsi, Venemaa ja Kanada on sisuliselt NHLi tiimid, kuid meie mehed tulid peamiselt Euroopa liigadest. See on tohutu saavutus, mis näitab, et ka Euroopas mängivad head mängijad."

Triumfi sümboliks saanud kapten Marko Anttila: „Mul pole täiskasvanute seas just palju saavutusi. See oli kas nüüd või mitte kunagi. Panin kõik mängu. Täiesti uskumatu, et turniir sellise pöörde võttis (et ta play-off'is kolme mänguga neli väravat viskas – toim)!“

Finaalis 43 tõrjet teinud väravavaht Kevin Lankinen: „Olen MM-tiitlist unistanud ajast, kui esimest korda koondisesärgi selga tõmbasin. See oli üks kaunis seiklus!“

Ründaja Toni Rajala: „Ülivinge! Meeskond tegi järjekordse imelise mängu. Rügasime 60 minutit ühtsena. Kevin oli väravasuul suurepärane, väljakumängijaid tegid ennastsalgavaid blokeeringuid. Kanada oli hea, kuid meie olime pisut paremad.“