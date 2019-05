UUS INFO! Seefeldis alanud dopinguskandaali kombitsad puudutavad ka mäesuusatamise maailmameistrit 

Austria politsei kuulas möödunud reedel üle 38aastast Austria mäesuusatajat Hannes Reichelti, kelle nimi on uurimise käigus lauale tulnud. Tõsi, 2015. aasta ülisuurslaalomi maailmameistrit ei seostata veredopinguga, vaid keelatud ravimite tarvitamisega, teatab kohalik ajaleht Kronen Zeitung.

Mäesuusaäss lükkas kõik süüdistused ümber. "Ma ei tea, kust need tulevad. Tean vaid seda, et ma pole midagi teinud," sõnas Reichelt. "Ma pole iial midagi keelatut tarvitanud. Vastupidi, kontrollisin alati isegi köhasiirupit, et kõik oleks korrektne."