FOTOD | Eesti 3x3 koondised jahivad kõrgeid kohti, eriti nimekas on naiste koosseis 

"Nii Raap kui ka Lips on varem 3x3 korvpalli mänginud. Lips on minu arvates Eestis selles vallas üks potentsiaalikamaid. Ja Raabil on selle formaadi jaoks samuti palju tugevusi. Meil oli Dorbeki kõrvale vaja kaitse lõhkujat ja Raap oskab 3x3 mängus tekkivat ruumi ära kasutada. Usun, et need mehed peaks kokku sobima," lausus Raudla.