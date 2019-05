MIISU KUTSUB VALLATLEMA! Popstaar tahab tippjalgpallurit lakkuda 

Klipp jõudis ka Edwardsini, kes ei kartnud oma kiindumust elukaaslasesse välja näidata. "See võib olla küll veidi kohatu, aga see mees (jalgpallur - toim.) on mu kinnisidee. Tahan teda lakkuda," kirjutas naine.

Oxlade-Chamberlain on lisaks Liverpoolile leiba teeninud ka Londoni Arsenalis ja Southamptonis. Inglismaa koondises on 32 kohtumisega tema arvel kuus väravat.

2011. aastal tuule tiibadesse saanud neljaliikmeline Little Mix on välja andnud viis albumit, millest üks on Suurbritannias jõudnud ka müügiedetabeli tippu. Ka teised albumid on olnud väga menukad.