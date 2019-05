Jalgpall AJASTU LÕPP? Maailma vihatuim keskkaitsja Sergio Ramos on valmis Realist lahkuma Ohtuleht.ee , täna, 17:25 Jaga: M

Madridi Reali jalgpalliklubi keskkaitsja Sergio Ramos. JUAN MEDINA

Sergio Ramos on üks neist mängijatest, keda vastased vihkavad, aga omad armastavad. Hispaanlane on tuntud küll oma räpaste võtete poolest ja teda tuleb pidada maailma kõige vihatumaks keskkaitsjaks, samas on ta ka jalgpallimaailma üks hinnatumaid selle positsiooni mehi.