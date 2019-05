SAATUSE PAREMSIRGE! Endine tippjalgpallur: kaotasin nägemise, siis anti mulle „surmateatis“ 

Hiljuti andis hispaanlane The Guardianile pika intervjuu, kus puudutati mõistagi ka tema suurt terviseprobleemi. Ta mäletab, kuidas sai 2018. aasta 12. mail aru, et midagi on valesti.

Enrique silmad valutasid ja nägemine hägustus. Järgmisel hommikul ärgates ei suutnud ta midagi näha. Haiglas selgus, et kasvaja pesitseb tema vasaku silma taga oleva närvi peal.

"Arst palus mul maha istuda. Ta ütles, et ma ei ehmataks sõna peale, mida kohe kuulen. Kui sulle öeldakse, et sul on kasvaja, on see kõigi jaoks tavaliselt surmateatis," meenutas endine vutimees, kellele olukord küll rõõmu ei valmistanud, kuid ta ei kavatsenudki võitluses kasvajaga püssi põõsasse visata.

33aastane endine sportlane suutis kogu protsessi väitel säilitada positiivset meelt. Ta tänab selles karjääri lõpetanud põlvevigastust. "See muutis mind vaimselt. Kui trauma sain, ei suutnud ma sellega leppida. Käisin psühhiaatri juures ja võtsin tablette."

Kuu pärast diagnoosi eemaldas Enrique kasvaja doktorite brigaad eesotsas Juan Antonio Simaliga. Keeruline operatsioon kestis kaheksa tundi, millele järgnes mitmekuuline taastusravi. Sealjuures kasutas endine sportlane kohaliku haigekassa abi. "Oleme kõik inimesed. Jalgpallurid on küll kuulsad, aga midagi sellist võib juhtuda igaühega.

Tahtsin, et inimesed sellest aru saaksid. Mõnikord inimesed kurdavad haigekassa teenuste üle, kuid ravi kvaliteet on väga kõrge. Inimesed kritiseerivad ka kõrgeid makse, aga need ongi loodud selliste juhtude jaoks," selgitas ta.