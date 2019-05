Raptors hõivas LeBroni trooni ja viib Kanada ajaloo suurimasse lahingusse 

Kanadalasi on Raptorsis siiski vaid üks, Chris Boucher, kes klubi põhitegijate hulka ei kuulu. Ent vahtralehemaa asukaid see asjaolu ei morjenda. Idakonverentsi finaali kuuendat mängu, kus Raptors alistas põhiturniiri võitja Milwaukee Bucksi, jälgis televiisorist 3,1 miljonit kanadalast. Korvpalli puhul on tegu riigi rekordiga, konkurentsi pakkus näiteks 2018. aasta jalgpalli-MMi finaalile ja Super Bowlile.