VÕIMSAD MEHED! Kaks Soomega MMil triumfeerinud mängijat tegid lahedat ajalugu 

Kakkost ja Jokiharjust said esimesed soomlased, kes on maailmameistriks tulnud igas vanuseklassis. Tänavu võideti lisaks täiskasvanute MMile kuldmedal ka U20 MMil.

Talendikatest soomlastest üks on juba käinud ka maailma tugevaima liiga NHLi väljakutel – Jokiharju esindas möödunud hooajal Chicago Blackhawksi 38 korda. Kakko osaleb tänavu draft'is ehk noormängijate valikus, kus ta peaks kaubaks minema esimeste seas.

Ilta-Sanomat on kokku arvutanud, et pärast tänavusi ilmameistreid on Soomel 248 hokitšempionit.