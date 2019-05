Dunlopite dünastia – isa, venna ja onu motospordile kaotanud Michael kihutab seni, kuni sureb 

Ja nüüd on 30aastane Michael üksinda. Isa hauale minnes leiab ta sealt kõrvalt ka vanema venna ja onu mälestusplaadi, kuid see ei kõiguta tema kirge motospordi vastu. „Võistlemine on alati olnud minu elu osa,“ ütles Michael enne peagi algavat Isle of Mani võidusõitu BBC-le. Mullu surnud venna surmas ta süüdlast ei otsi: „Tegelen sellega isiklikul tasemel. Hoidun kellegi süüdistamisest. Otsustasin, et lähen oma eluga edasi.“