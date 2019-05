Heas hoos Kirt ründab Tartus Eesti rekordit ja maagilist 90 meetri joont 

Eesti pikima traditsiooniga staadionivõistlus tõotab tulla legendaarse Gustav Sule vääriline, sest ootused on kõrged nii meeste kui naiste odaviskes. Meeste seas astub Tartu publiku ette Eesti rekordimees ja möödunud aastal Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Kirt.

Äsja Soomes hooaja avavõistlusel visatud suurepärane tulemus 89.33 annab alust loota, et Tamme staadionil võib sündida Eesti rekord, mis esmakordselt kandub üheksakümne meetri joone taha. Tartlastel on põhjust reedel staadionil kohal olla, sest eelmisel aastal sündis just samal võistlusel Kirdi esimene Eesti rekord 88.45, mis pani mehe püssi paukuma terveks hooajaks.