Jalgrattasport Giro d'Italial etapivõitu püüdnud Tanel Kangert sai kuuenda koha Toimetas Ats Kuldkepp , täna, 18:09

Liege Bastogne Liege 2019 Tanel Kangert (EF Education First) attacks the lead group on La Redoute Chris Wallis

Jalgratturite Giro d'Italia suurtuuri 17. etapil sai Tanel Kangert (EF Education First) kuuenda koha. Võitis 16 km enne lõppu julge rünnaku ette võtnud prantslane Nans Peters (Ag2R-La Mondiale).