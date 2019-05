Päev, mil hukkus 39 vutifänni ning Inglismaa klubijalgpall 

Nädalavahetusel lähevad kaks Inglismaa vutisatsi vastamisi ka Meistrite liiga finaalis. Kui praegune ajajärk on Premier League'i meeskondade hiilgeaeg, siis täna, 32 aastat tagasi, sai alguse nende vahepealne allakäik.

Põhjus lihtne. Staadioni turvanõuded olid alla igasugust arvestust. Näiteks välisfassaadis olid nii suured augud, et piletita fännid said sealt läbi pugeda ning end omade sekka, 22 000 inimesele ettenähtud seisutribüünile nihverdada. See aga tingis tribüünidel ülerahvastatuse ja konflikti käigus ei olnud inimestel võimalik põgeneda, sest väljapääse oli tolle rahvahulga kohta liialt vähe.