Põhimeesteta võrkpallikoondis ei saa kuidagi võiduvankrile 

Sama koosseis jätkas mängu ka teises geimis ja nüüd tegutseti juba paremini, Tamme viis Eesti ette 4:2, edasi jätkus tasavägine võitlus. Isegi kui punkte kaotati, tehti seda läbi suure võitluse ja peatreener Cretu plaksutas platsi ääres rahustavalt. Horvaatia läks geimi keskel kahega ette ning suutis edu hoida ja kasvasid selle geimi lõpus kolmepunktiliseks 22:18. Geimi võitis Horvaatia 25:20.

Kolmas vaatus algas halvaendeliselt, kahe geimiga 14 punkti toonud Leo Andrici ässa järel haarasid horvaadid 6:2 edu ja Cretu võttis mõtlemisaja. Sellele järgnes veel teinegi ässpalling Andrici esituses ja kolmaski - 8:2! Seepeale vahetas Cretu välja libero Maari ja tema asemel sekkus Stefan Kaibald.

Tammelt ilus rünnak ja taas oli vahe minimaalne (19:18), ent seejärel said horvaadid raske punkti. Tammearu ründas blokist auti ja kolmandat korda jõuti punkti kaugusele seisul 20:19, kuid siis servis noor mängumees auti. Serviäss otsa Horvaatialt ja kodumeeskonna 22:19 eduseisul võttis Eesti peatreener mõtlemisaja. Aganitsalt punkt, ent siis eksis servil Tamme ja Horvaatia oli kahe punkti kaugusel võidust. Matšpalli said horvaadid seisul 24:21 ja see ka realiseeriti - geim Horvaatiale 25:21 ja kohtumine 3:1.