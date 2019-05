Levadia kinkis Florale hooaja esimese kaotuse ning astus igirivaali kandadele 

"Arvan, et nii palju rumalusi kui täna, polnud me teinud kõikides siiamaani toimunud mängudes," leidis Flora loots Jürgen Henn. "Kui rääkida sellest, kuidas meile teine värav löödi, siis see oli täpselt see, millest riietusruumis rääkisime ja milles me ei tohtinud eksida. Väga palju rumalaid eksimusi. Ründes polnud me lootusetud, aga peamine mure oli tagant ülesehitus, me ei suutnud palli piisavalt ääremängijatele toimetada, et sealt seeläbi teravusi luua."