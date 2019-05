OTSE | PORTUGALI RALLI: Tänak kihutab liidrina, Toyotal kolmikjuhtimine

Hea töö! Tänak on ka kuuenda kiiruskatse lõpus, seekord on saarlane Ogier’st 1,5 sekundit kiirem. Päev on peaaegu lõppenud, sest õhtul on kavas vaid lühike publikukatse. Kehva stardikoha kiuste on Tänak täna täiesti suurepärast sõitu näidanud.