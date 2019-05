VIDEO | Inimese surnuks sõitnud legendaarne korvpallitreener: kas ta hingab? 

Politseinikud viisid Boeheimi jaoskonda, et tema ütlused ametlikult talletada. Lõpuks selgus, et treener ületas kiirusepiirangut 17 km/hga, kuid mingit süüdistust talle ei esitatud. Tegemist oli traagilise õnnetusega, leidis politsei.

Avalikkuseni jõudnud klipis on näha, kuidas mundrikandjad tunnevad ilmselgelt šokeeritud olevale Boeheimile kaasa. "Sa ei tee midagi valesti, aga tapad kedagi... See on karm," ütles üks politseinik.