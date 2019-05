Vutikoondise peatreener Martin Reim: Klavan helistas ja ütles, et tema keha ei pea koormusele vastu 

"Teame, et Klavan on tänavu vigastustega hädas olnud. Ta helistas ja ütles, et ta keha ei pea koormusele vastu. Tabletid, süstid, asjad...," selgitas Reim, miks Eesti kapten eemale jääb.

"Ragnar ütles, et ei suuda sajaprotsendiliselt panustada. Mängijate valikut vaadates on iga selline eemalejäämine meile kindlasti valus, aga üritan tema otsust mõista.

See annab mulle jällegi võimaluse tuua uusi pallureid koondise juurde. Võib-olla saavad kiiremini šansi need, kes pole veel päris sel tasemel. Praegu on koosseisus parimad, kes võtta on."