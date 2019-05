VIDEO | Ott Tänak: Portugali ralli reedene päev tuleb meie jaoks raske 

"Tulime testikatsele selleks, et veenduda, kas kõik on korras. Ja selgus, et kõik ongi korras. Saime teha mitu head läbimist. Naudin Portugalis sõitmist väga. Teede iseloom on äge ja sel aastal on reedene päev täiesti uus. Kindlasti on see meie jaoks raske, aga katsetega tutvumise ajal nautisin neid väga," rääkis Tänak Toyota videos.