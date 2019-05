Kehvalt hooaega alustanud Latvala ülestunnistus: mul tekkis motivatsioonikriis 

Nüüd tunneb soomlane, et kirg on tagasi, aga tiitliheitluses olemist igatseb ta siiski taga. MM-sarjas üheksandal kohal olev Latvala jääb liidrist Sebastien Ogier'st maha juba 90 punktiga.

"Edu toidab enesekindlust, aga ebaõnnestumine sööb seda. Kui oled MM-sarjas juba pikalt sõitnud, pakub huvi ainult maailmameistritiitel. Ja kui saad aru, et tiitlivõimalus on läinud, kukub ka motivatsioon. See on raske hetk, aga sõitjal tuleb ennast tagasi lainele saada," vahendas Latvala sõnu Soome telekanal MTV.