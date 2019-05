SULID! Eesti jalgpalliklubi pettus tuli päevavalgele 

„Tegemist oli tõsise juhtumiga - üks pool sellest on mängukeeldu kandnud mängija vale nime all väljakule panemine, teine aga käitumine pärast seda, kui asi välja tuli. Jõuline tegutsemine pettuse varjamiseks on igasuguste heade käitumisnormide ja ausa mängu vastu. See oli tõsine rikkumine, mis ei jätnud muud võimalust, kui määrata ka vastavad sanktsioonid,” seisab Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarkomisjoni avalduses.