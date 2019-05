Tšiilis hullu avarii teinud Neuville: mul on endiselt pisut valus 

"Tunne on okei, 99 protsenti. Meil oli koos kaardilugejaga (Nicolas Gilsoul - A.K.) kaks nädalat aega, et taastuda. Tunnen endiselt veidi valu, aga kui kiivri pähe panen, on kõik korras," vahendas Neuville'i sõnu Portugali väljaanne O Jogo.

Pärast Tšiili avariid levisid kuulujutud, et Neuville murdis oma vasaku jala. "See valutas ja tuli ka verd. Lõpuks selgus, et tegu oli lihtsalt põrutusega," meenutas Hyundaiga sõitev belglane.

Neuville'i avarii:

MM-sarja üldseis enne Portugali rallit: