ÜHEKSA VÄRAVAT! Norra imelaps püstitas MMil uskumatu rekordi 

Nimelt purustasid norralased Hondurase noortekoondise koguni 12:0, mis on tolle vanuseklassi MMi uus rekord. Üheksa tabamust kanti tolles mängus aga Salzburgi Red Bulli ridadesse kuuluva Hålandi nimele. Ka see on U20 vanuseklassi MMi rekord, varasem tipptulemus kuulus seitsme tabamusega ühes mängus brasiillase Adailtoni nimele, kes oli 1997. aasta turniiri parim väravakütt.