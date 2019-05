JUMAL TÄNATUD! Tipptennisist sai haruldasest vähist võitu 

26aastane Gibbs sai ohust teada oma hambaarsti käest, kes avastas naise suulaest midagi ebatavalist. Hiljem sai tennisist uuringutelt kinnituse, et tal on süljenäärmevähk.

Gibbs kuulutas vähist jagu saamist oma sotsiaalmeedia kontodel rõõmsameelselt kõikidele toetajatele. Kuigi alati jääb võimalus, et kasvaja tuleb tagasi, on nii tema kui ka arstid lootusrikkad, et operatsiooni käigus õnnestus vähirakud täielikult eemaldada.