Gerd Kanter teeb Eesti olümpialiikumise ajalugu 

Olümpiavõitja Gerd Kanter osaleb Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni esindajana ROK-i sportlaskomisjoni töös, 27-aastase Laura-Maria Tiidla nimetas ROK-i president Thomas Bach spordi ja aktiivse ühiskonna komisjoni liikmeks.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas uhkust eestlaste pääsemise üle spordimaailma suunajate hulka. „Paista silma rahvusvahelises olümpialiikumises ja teenida kõrgeima taseme usaldus on suur saavutus. Samal ajal tähendab see võimalust ka Eestile saada osa rahvusvahelistest kogemustest ja otsustest, seda enam, et Eesti rahva ja eriti noorte füüsiline aktiivsus ning sportlaste käekäik on EOK südameasi,“ ütles Sõõrumaa.

ROK-i sportlaskomisjon esindab ja kaitseb sportlaste õigusi ja huve rahvusvahelise olümpialiikumise otsustusprotsessides. Komisjoni töös osaleb 24 praegust ja endist olümpiasportlast, nende seas nüüdsest Gerd Kanter Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni esimehena, kelleks ta valiti 2017 oktoobris. Ka ROK-i sportlaskomisjonis on Kanteri roll esindada Euroopa sportlasi ning olla sillaks ROK-i ja Euroopa sportlaskonna vahel. Kanter on ühtlasi Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimees ja täitevkomitee liige.

Kanteri sõnul on sportlaskomisjoni jaoks praegu üks võtmeküsimusi, kuidas tugevdada spordijuhtimises sportlaste esindatust. „Nagu ka kuu aja eest rahvusvahelisel sportlasfoorumil vastu võetud soovitustes välja toodud, peaks iga rahvusliku olümpiakomitee ning alaliidu juures tegutsema sportlaskomisjon. On oluline, et sportlaste esindajad nendes komisjonides oleksid valitud, mitte määratud. Tahame, et sportlaskomisjonide liikumine muutuks elujõulisemaks ning sportlaste hääl kõlaks otsuste tegemisel kõvemini,“ ütles Kanter.

ROK-i spordi ja aktiivse ühiskonna komisjon, kuhu kuulub 36 liiget, nõustab ROK-i üldkogu, president Thomas Bachi ja täitevkomiteed kõigis küsimustes, mis puudutavad aktiivseid eluviise ja liikumisharrastust – erilise fookusega noortel, ning kogukondade ja spordi omavahelist sünergilist sidumist.

Laura-Maria Tiidla ütles, et on uhke, et teda välja valiti. „Esialgu tahan ennast komisjoni senise tööga kurssi viia ning pärast esimest koosolekut selle aasta novembris saan juba täpsema ülevaate, kuidas komisjoni töö välja hakkab nägema. Minu jaoks on äärmiselt tähtis rõhutada, kui olulist rolli mängivad igapäevased aktiivsed harjumused. Nende abil saab ennetada mitmeid tänapäeva moodsa ühiskonna haigusi, mis järjest enam meie tervishoiusüsteemi koormavad. Lähen sellele väljakutsele ootusärevalt vastu!” rääkis Tiidla.

Tiidla märkis, et on valmis komisjonis aktiivselt jagama häid praktikaid Eestist ja Skandinaaviast, kuidas liikumisharrastust edendada. „Oluline on erinevate kaasaegse ühiskonna trendidega kaasas käia, et rohkem noori leiaks tee endale sobiva spordiala ja tervisliku mitmekülgse eluviisi juurde nii, et nad seda südamest naudiks. Samuti soovin komisjonist saadud teadmisi ja kontakte vahendada Eestisse, et aidata kaasa liikumisharrastuse süvenevale levikule kodumaal,“ lisas Tiidla.