Eesti on lähedal 2021. aasta võrkpalli EM-finaalturniiri korraldamisele, kuid korvpallurid võivad plaanile vee peale tõmmata 

„Meie poolt on kõik tehtud ja põhimõtteline nõusolek on ka CEVi poolt olemas,” selgitab Eesti võrkpalliliidu [EVF] president Hanno Pevkur, kes täidab Euroopa alaliidus [CEV] ka asepresidendi rolli. „See on ka üks põhjus, miks Euroopa alaliidu president juunis Tallinna tuleb. Ta soovib kuulda, kas riik ja Tallinna linn on nõus meid toetama.”