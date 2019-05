Neljapaat pääses EMil poolfinaali, kahepaat mitte 

Enamus riike kasutab Luzernis toimuvat EMi augustikuise MMi ettevalmistuseks. Linzis peetavad maailmameistrivõistlused on prioriteetse tähtsusega, sest just seal jagatakse välja lõviosa järgmise aasta Tokyo olümpia piletitest.

Eesti koondise peatreener Matti Killing on öelnud, et EM annab suunised, kas uuel nelikul on samas koosseisus šanss Linzi sõita.