Hannes Kaasik uutest jalgpallireeglitest: kindlasti võtab kõigil harjumine aega 

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike koolitusjuhi Hannes Kaasiku sõnul ei ole reeglitemuudatused nii mahukad kui kolm aastat tagasi, samas muudatusi on olulistes punktides.

„Suures pildis on jalgpall ikka sama, kuid soovitan huvilistel end muudatustega kurssi viia. Oleme kohtunikke ja klubisid muudatustest teavitanud, aga kindlasti võtab kõigil, kaasa arvatud publikul, harjumine aega,“ sõnas Kaasik.

„Oleme harjunud, et kui pall vastu kohtunikku läheb, siis mäng jätkub. Uued reeglid lisavad, et kui sellisest olukorrast saab üks võistkond liigselt edu, jätkatakse mängu kohtuniku palliga,“ tõi Kaasik välja ühe muudatuse.