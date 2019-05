Snuukriboss Ronnie O'Sullivanist: „Kuningas on surnud, elagu kuningas!“ 

Tõsi, alustuseks peab mainima, et Hearn ja O’Sullivan pole kunagi omavahel läbi saanud. „Ma olen Ronnie O’Sullivani jälgimisest loobunud. Kas ta reklaamib oma kokaraamatut? Ehk vajas ta lihtsalt kõlavat pealkirja ja saigi selle,“ arutles Hearn The Suni veergudel. „Soovin talle raamatuga edu ja loodan, et ta teenib palju raha.“