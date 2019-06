Tänak omale illusioone ei loo: rallist on sõidetud vaid väga väike osa 

"Portugali ralli esimene päev on olnud katsumusterohke," võttis Tänak sotsiaalmeedias avapäeva kokku. "Kogu päeva vältel oli temperatuur kõrge ja katsed väga nõudlikud nii autole kui ka meile endile. Sellest hoolimata on olnud väga hea ja probleemide vaba päev."

"Ka tiimi vaatevinklist on seis päris hea, kuid siiski tuleb endale aru anda, et sõidetud on väga väike osa rallist ja pikk maa on veel minna," viitas Tänak Toyota kolmikjuhtimisele.