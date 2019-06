Kolmikjuhtimist nautiv Tommi Mäkinen: siinsed tingimused valmistasid teistele tiimidele peavalu 

"Avapäev kujunes meie jaoks lausa ideaalseks, kuid mõistagi ei olnud see lihtne. Tegelikult oli päev palju keerulisem, kui ootasime," vahendab Toyota meeskonna pressiteenistus tiimipealiku Tommi Mäkineni sõnu. "Tingimused olid palju karmimad, kui arvasime ja see valmistas teistele tiimidele palju peavalu. Meie jaoks on seni aga kõik hästi sujunud."