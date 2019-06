Kõmu KUUM VIDEO | Hispaania jalgpallurid pidutsesid riietusruumis koos stripparitega Ohtuleht.ee , täna, 10:01 Jaga: M

Kuvatõmmis videost. Twitter @reformacancha

Mõni võit on magusam kui teine. Lisaks on teada fakt, et võidujoovastuses käituvad inimesed vahel kummaliselt. Paneme need kaks komponenti kokku ning olemegi saanud kummalise kompoti.